Çaykur Rizespor – Eyüpspor: 1-0
STAT:Çaykur DidiHAKEMLER: Ümit Öztürk, Ali Can Alp, Mert Bulut.
STAT:Çaykur Didi
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Ali Can Alp, Mert Bulut.
ÇAYKUR RİZESPOR: Gribic, Taha, Mocsi, Samet(Dk 46 Mithat), Hojer, Olawoyin(DK. 90+3 Buljubasic), Aliqulov, Berkay(Dk. 85 Ayberk), Akintola, Ali Sowe, Jurecka(Dk. 79 Zeqiri)
EYÜPSPOR: Berke, Vezo (Dk. 61 Halil), Robin, Claro, Umut Meraş(Dk. 85 Caner), Melih, Yalçın(Dk. 85 Taras), Emre Akbaba(Dk. 61 Emre Mor), Tayfur, Ampem, Umut Bozok
GOL: Dk. 77 Claro(KK),(Çaykur Rizespor)
Süper Lig’in 32’nci hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde Eyüpspor’u konuk etti. Müsabaka Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
32’nci dakikada rakip sahada topla buluşan Eyüpsporlu oyuncu Tayfur’un, ceza sahası yayına kadar sürükleyip kaleye gönderdiği şutunda kaleci Grbic topa hakim oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
48’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Olawoyin’in pasında kale sahasında topla buluşan Jurecka’nın ayağının içiyle vuruşunda top kaleci Berke'ye çarpıp yeninden oyun alanına döndü. Kaleciden dönen topa yeninden sahip olan Jurecka’nın şutu kalenin solunda dışarı çıktı.
57’nci dakikada Çaykur Rizespor’da Berkay’ın sol kanattan kullanıldığı serbest vuruşta, doğrudan kaleye gönderdiği şutunda topu, kaleci Berke kornere çeldi.
63’üncü dakikada Çaykur Rizespor’da Taha’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktasına havadan gönderdiği topa yükselip kafa ile vuran Aliqulov’un şutu dışarı çıktı.
77’nci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hojer’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta havadan penaltı noktasına yönelen top, Eyüpsporlu Claro’nun göğsüne çarpıp ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma Çaykur Rizespor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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