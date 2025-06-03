Rize Ziraat Odası Başkanı Arslan: Makineli tarımla hızlı hasat, sektörü tıkamış durumda

RİZE Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, yaş çay hasadında sektörün tıkandığını belirterek; “Makineli tarımın bize getirmiş olduğu avantajların yanında dezavantajlarını da şu an itibarıyla yaşamak durumundayız. Makineli tarım, işçilik sorunumuzu en aza indirdi ve yabancı kişilere verdiğimiz paranın yurt dışına çıkmasını engelledik. Fakat makineli tarımla hızlı hasat, sektörü tıkamış durumda” dedi.

Doğu Karadeniz’de 1 milyon üretici aile tarafından yapılan çay hasadının ilk sürgünü başladı. Yıllarca yabancı işçi ile sürdürülen ve milyonlarca liranın yurt dışına çıkarıldığı tarımda, işçi sorununa çözüm olarak geliştirilen makineli tarıma son yıllarda birçok üretici geçiş yaptı. Bu sistemle toplanan mahsulün fazlalığı nedeniyle fabrikalar işleme kapasitesini aşınca, özel sektör tarafından yaş çay fiyatı düşürüldü.

Makineli tarımın sektörü tıkadığını ifade eden Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, taban fiyatın altında alımları önlemek amacıyla üreticilere çay hasadına birkaç gün ara verilmesi çağrısında bulundu. Rize Ziraat Odası’nda ilçe oda başkanlarıyla birlikte açıklamalarda bulunan Arslan, “Çay sektöründe her yıl yaşadığımız alışılagelmiş sorunları bu yıl da çok yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Çay hasadında elle başlayan serüven, çay makası ve bugün makineli tarımla yoğun eder haldeyiz. Makineli tarımın bize getirmiş olduğu avantajların yanında dezavantajlarını da şu an itibarıyla yaşamak durumundayız. Makineli tarım, işçilik sorunumuzu en aza indirdi ve yabancı kişilere verdiğimiz paranın yurt dışına çıkmasını engelledik. Fakat makineli tarımla hızlı hasat, sektörü tıkamış durumda” diye konuştu.