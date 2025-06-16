Çaykur Rizespor İlhan Palut'la devam kararı aldı
ÇAYKUR Rizespor, deneyimli Teknik Direktör İlhan Palut'la 1 yıllık sözleşme uzattı.
ÇAYKUR Rizespor, deneyimli Teknik Direktör İlhan Palut’la 1 yıllık sözleşme uzattı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2 yıldır Teknik Direktörlük görevini yürüten İlhan Palut’la yola devam kararı aldı. Yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Palut’la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Çaykur Rizespor’umuz, teknik direktör İlhan Palut ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. İstikrarlı şekilde 2 yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve Palut’a hayırlı olmasını diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur”
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