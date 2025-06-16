Çaykur Rizespor İlhan Palut'la devam kararı aldı

ÇAYKUR Rizespor, deneyimli Teknik Direktör İlhan Palut’la 1 yıllık sözleşme uzattı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2 yıldır Teknik Direktörlük görevini yürüten İlhan Palut’la yola devam kararı aldı. Yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Palut’la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çaykur Rizespor’umuz, teknik direktör İlhan Palut ile 2025-2026 sezonu için 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. İstikrarlı şekilde 2 yıldır kulübümüz bünyesinde görevini yürüten İlhan Palut ve ekibini tebrik ediyoruz. Anlaşmanın kulübümüze ve Palut’a hayırlı olmasını diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur”