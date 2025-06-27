Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de haziran sonunda karla mücadele

        RİZE'de İl Özel İdaresi ekipleri, yaylalara göç edecek köylülerin, mağduriyet yaşamaması için yüksek kesimlerde kardan kapanan yollarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 09:49 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de haziran sonunda karla mücadele
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        RİZE’de İl Özel İdaresi ekipleri, yaylalara göç edecek köylülerin, mağduriyet yaşamaması için yüksek kesimlerde kardan kapanan yollarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor. Ekipler, deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki Balıklı Yaylası’nda, çığın da etkisiyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgelerde karları temizlemeye çalışıyor. Operatör Osman Dedecan, "Çalışmalar yoğun ve sert geçiyor. Yüksek kesimlerde çığ nedeniyle çok kar var” dedi.

        Kentin yüksek kesimlerinde İl Özel İdaresi ekipleri, kıştan kalan ve çığ nedeniyle metrelerce yüksekliğe ulaşarak yayla yollarına dolan kar kütlerini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, besicilerin yanı sıra yaylalara göç edecek köylülerin, mağduriyet yaşamaması için kardan kapanan yollarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor. Ekipler, Ardeşen ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki Balıklı Yaylası’nda, çığın da etkisiyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgelerde karı temizlemeye çalışıyor. Karla kaplı yolların, göç hazırlığındaki köylülerin geçişine açılması için ekiplerin sürdürdüğü kar mesaisi dron kamerasıyla da görüntülendi.

        ‘HER TÜRLÜ KOŞULDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ’

        İş makinesi operatörü Osman Dedecan, "Çalışmalar yoğun ve sert geçiyor. Yüksek kesimlerde çığ nedeniyle çok kar var. Kısım kısım 3 ile 5 metreyi aşan kar kütleleriyle karşılaşıyoruz. Bir haftadır çalışıyoruz; 2-3 güne bu yaylayı bitireceğiz. Burada hava şartları sürekli değişiyor; her türlü koşulda çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

        Yaylaya çıkmaya çalışan Yakup Şişmanlar da ekiplere teşekkür ederek, "Yayla zamanı geldiği zaman özel idare, her sene bu karla mücadeleyi verip yolumuzu açar. Biz de temmuzun ilk haftası yaylamıza geliriz. Karla mücadele edip, buraya gelmek bizim için daha iyi. Bizim denizimiz yayla. Deniz burada da var ama bizim denizin üstü şu an karla kaplı. Kar, deniz, yayla; hep bizim gölümüzün bir tarafında" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        AB, ABD ile tarife anlaşması istiyor
        AB, ABD ile tarife anlaşması istiyor
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Trump ile Netanyahu Gazze'de ateşkeste anlaştı"
        "Trump ile Netanyahu Gazze'de ateşkeste anlaştı"
        Önce arkadaşını sonra kendini vurdu
        Önce arkadaşını sonra kendini vurdu
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        Kaçak yapıların yıkımında arbede
        Kaçak yapıların yıkımında arbede
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        LGS sınavıyla ilgili MEB’den Habertürk’e özel açıklama:
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'da sona doğru!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        İkinci elde 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması uzatıldı
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti

        Benzer Haberler

        Rize'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
        Rize'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
        Rize'de aort damarında yırtık oluşan hasta hibrit yöntemiyle tedavi edildi
        Rize'de aort damarında yırtık oluşan hasta hibrit yöntemiyle tedavi edildi
        Rize'de riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen iki binanın yıkımına başl...
        Rize'de riskli olduğu gerekçesiyle tahliye edilen iki binanın yıkımına başl...
        'Oturulamaz' raporu verilen 8 katlı 2 binada yıkım başladı
        'Oturulamaz' raporu verilen 8 katlı 2 binada yıkım başladı
        Güneysu'daki 100 yataklı hastanenin yapımı sürüyor
        Güneysu'daki 100 yataklı hastanenin yapımı sürüyor
        Çaykur Didi Stadyumu'nun çimleri, örtü sistemi ile güneşten korunuyor
        Çaykur Didi Stadyumu'nun çimleri, örtü sistemi ile güneşten korunuyor