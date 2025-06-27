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        Rize çayının, topraktan bardağa serüveni anlatıldı

        RİZE'de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen 'Bilim Kafe' etkinliğinde çayın topraktan bardağa serüveni anlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 12:24 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:24
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        Rize çayının, topraktan bardağa serüveni anlatıldı
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        RİZE'de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen ‘Bilim Kafe’ etkinliğinde çayın topraktan bardağa serüveni anlatıldı.

        Kentte, YÖK tarafından ülke genelinde düzenlenen ‘Bilim Kafe’ etkinliği düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) tarafından Rize Belediyesi Meydan Sosyal Tesisi’nde gerçekleştirilen organizasyona, RTEÜ Çay İhtisaslaşma Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Keziban Yazıcı, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çay üreticileri katıldı. Çay yaprakları ve çeşitli çay fidelerinin katılımcılara sergilendiği etkinlik, Prof. Dr. Yazıcı’nın sunumuyla devam etti. Bölgede yetiştirilen çayın topraktan bardağa serüveni anlatıldı.

        Sunum öncesi konuşan Prof. Dr. Keziban Yazıcı, "YÖK, Türkiye kapsamında başlatmış olduğu 'Bilim Kafe' etkinliğinde bugün biz de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak halkımızla buluşmaya geldik. Biz özellikle çay ihtisas üniversitesi olarak halkımızla iç içeyiz. Bu etkinlik kapsamında tekrar bir arada olmamız çok anlamlı oldu. Çayımızda yaptığımız bilimsel çalışmaları onları bahçelerine en son içtiğimiz bardağa kadar taşıyabilmek için hep birlikte el ele bir zincirin halkaları gibi bu süreci hep birlikte başarmak için bir aradayız” dedi.

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