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        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:05 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:05
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        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        GAİN Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

        Çaykur Rizespor ligin geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

        Corendon Alanyaspor ise bir galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda hanesine 6 puan yazdırdı.

        Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Benhur Keser, maçta forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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