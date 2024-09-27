Rize'de park halindeki otomobilin yokuş aşağı kayma anı güvenlik kamerasında
Rize'de park halindeki otomobilin yokuş aşağı kayarak kaldırıma çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Rize'de park halindeki otomobilin yokuş aşağı kayarak kaldırıma çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Hacı Eşref Caddesi'nde park halindeki otomobil, yokuş aşağı kaymaya başladı. Otomobil, bir süre sonra yol kenarındaki kaldırma çarparak durdu.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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