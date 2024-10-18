Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 22:09 Güncelleme: 18.10.2024 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'nin Çayeli ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

        İlçeye bağlı Karaağaç köyünde Celal Kılıç'ın kullandığı 08 EC 952 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

        Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kılıç, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sinvar'ın ölümü İsrail'e karşı direnişi akamete uğratmayacak
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sinvar'ın ölümü İsrail'e karşı direnişi akamete uğratmayacak
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Yenidoğan Çetesi'nin liderlerinden Fırat Sarı PKK üyeliğinden 5 yıl yatmış!
        Barış Boyun ve Daltonlar'a operasyon
        Barış Boyun ve Daltonlar'a operasyon
        Ada'da Kerem ve Orkun yarışı!
        Ada'da Kerem ve Orkun yarışı!
        18 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        18 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Almanya Başbakanı Türkiye’ye geliyor
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Bağışıklığı güçlendirmenin doğal yolları
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        Kadın cinayetleri ve şiddet dünyanın sorunu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Van Bronckhorst kararını verdi!
        Van Bronckhorst kararını verdi!

        Benzer Haberler

        Pazar'da öğrencilere yönelik yüzme eğitimi başladı
        Pazar'da öğrencilere yönelik yüzme eğitimi başladı
        Sağanak nedeniyle uçamayan doğana büfeci sahip çıktı
        Sağanak nedeniyle uçamayan doğana büfeci sahip çıktı
        Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
        Rize'nin yüksek kesimleri beyaza büründü
        Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı
        Rize ve Bayburt'un yüksek kesimlerine kar yağdı
        Rize Emniyet Müdürlüğü'ne 51 araç törenle teslim edildi
        Rize Emniyet Müdürlüğü'ne 51 araç törenle teslim edildi
        Rize Emniyet Müdürlüğüne 51 araç tahsis edildi
        Rize Emniyet Müdürlüğüne 51 araç tahsis edildi