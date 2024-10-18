Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kılıç, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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