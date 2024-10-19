Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Sırt Yaylası'ndan dönüşe geçen 5 kişi ile Zizeni Yaylası'nda bir çoban koyun sürüsüyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
İş makineleriyle yaklaşık 3 saattik çalışmanın ardından yolu açan ekipler, 6 kişi ve sürünün ilçe merkezine ulaşmasını sağladı.
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