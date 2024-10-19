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        Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 17:47 Güncelleme: 19.10.2024 - 18:00
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        Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan 6 kişi, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Sırt Yaylası'ndan dönüşe geçen 5 kişi ile Zizeni Yaylası'nda bir çoban koyun sürüsüyle mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        İş makineleriyle yaklaşık 3 saattik çalışmanın ardından yolu açan ekipler, 6 kişi ve sürünün ilçe merkezine ulaşmasını sağladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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