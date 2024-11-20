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        Rize'deki heyelandan etkilenen bina sakinleri yaşadıklarını anlattı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı heyelanın ardından evlerinden tahliye edilen apartman sakinleri, yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:11 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:37
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        Rize'deki heyelandan etkilenen bina sakinleri yaşadıklarını anlattı
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı heyelanın ardından evlerinden tahliye edilen apartman sakinleri, yaşadıklarını anlattı.

        İlçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde 6 katlı apartmanın arka tarafındaki toprak kütlesinin kayarak yıkıma yol açtığı bölgede riskli binalar tahliye edildi.

        Toprak kültesinin isabet ettiği binanın yanındaki apartmanda yaşayan Mustafa Kamberoğlu (38), gazetecilere, olay sırasında çocuklarının deprem olduğunu zannederek çok korktuğunu söyledi.

        Yandaki binanın 5'inci katında oturduğunu belirten Kamberoğlu, olay anında yaşadıklarını şöyle anlattı:

        "Gece saat 12'de işten çıktım, eve geldim. Aşırı yağmur, gök gürültüsü vardı. Eşim de biraz korktu, birkaç gün önce deprem olmuştu. Sabah saat 6.30 gibi bir patlama sesi duyduk, kalktık, baktık. Bu evin altında bağırma sesleri duyduk. Ortalık biraz karışıktı, ben de kalktım, indim aşağı. Yan taraftaki binaya baktık. Üsten aşağı su betona vurdu yatırdı, beton da evi yatırdı. Bizim bina da sarsıldı bayağı. Şu an babamın evine geçtik, orada kalıyoruz."

        Olay anında sabah namazı için kalktığını anlatan 70 yaşındaki Mevlüt Mızrak ise "Namaz kıldım, tespihimi çektim, dua edecektim, ellerimi kaldırır kaldırmaz bir ses geldi, kıyamet koptu zannettik. Böyle bir ses olamaz. Cama attım kendimi, tabii yol hafriyat dolu. Bir baktım bizim binadan bir şey çıkmamış, yandaki binadan çıkmış. Ondan sonra arkaya koştum bir de baktım toprak olduğu gibi gelmiş." diye konuştu.

        Mızrak, evdeki oğluyla beraber komşularının yardımına koştuğunu belirterek, topraktan etkilenerek yaralanan bir komşularını çıkardıklarını kaydetti.

        64 yaşındaki Asım Uzun, "Aynı deprem gibi oldu. 7-8 şiddetinde deprem oluyor sandım." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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