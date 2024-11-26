Rize'de 13 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Rize'de 13 katlı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.
Rize'de 13 katlı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.
Merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki dairenin yatak odasında yangın çıktı.
Daire sakinlerinin yangını fark ederek evden çıkmasının ardından, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevlerin kısa sürede büyüyerek daireye yayılması nedeniyle bina sakinleri de tedbir amacıyla tahliye edildi.
Maddi hasara yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Öte yandan elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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