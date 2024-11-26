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        Rize'de 13 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

        Rize'de 13 katlı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 10:55 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:55
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        Rize'de 13 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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        Rize'de 13 katlı apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı.

        Merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki dairenin yatak odasında yangın çıktı.

        Daire sakinlerinin yangını fark ederek evden çıkmasının ardından, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Alevlerin kısa sürede büyüyerek daireye yayılması nedeniyle bina sakinleri de tedbir amacıyla tahliye edildi.

        Maddi hasara yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Öte yandan elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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