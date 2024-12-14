Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Alper Akarsu, Murat Ergin Gözütok, Murat Temel
Çaykur Rizespor: Grbic, Mithat Pala, Alikulov, Mocsi, Taha Şahin, Papanikolaou (Dk. 76 Varesanovic), Hadziahmetovic, Akintola, Olawoyin, Ghezzal (Dk. 87 Benhur Keser), Sowe (Dk. 77 Jurecka)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Bazoer (Dk. 46 Uğurcan Yazğılı), Adil Demirbağ, Boranijasevic, Guilherme, Jevtovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Melih İbrahimoğlu), Pedrinho, Aleksic (Dk. 87 Boateng), Ndao (Dk. 46 Prip), Kramer (Dk. 46 Umut Nayir)
Goller: Dk. 45 Sowe (Çaykur Rizespor), Dk. 53 Aleksic (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Olawoyin, Dk. 90 Alikulov (Çaykur Rizespor), Dk. 36 Jevtovic, Dk. 45+2 Umut Nayir (Yedek kulübesinde) (TÜMOSAN Konyaspor)
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