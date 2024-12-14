Çaykur Rizespor-Konyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, iki puanı kaybeden taraf olduklarını söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen haftaki mağlubiyetten sonra sahalarında bir galibiyetle hem üç puan alıp hem de geçen haftayı telafi etmek istediklerini belirtti.

Konyaspor'un dengeli bir takım olduğunu aktaran Palut, "Tecrübeli oyunculardan kurulu. Maç öncesi analizimizde tempoyu yükselttiğimiz anda etkili olabiliriz diye düşündük. Analizimizi sahaya yansıtmak istedik. İlk yarının bütününde bunu başardık." dedi. Palut, ilk yarı golün biraz geç geldiğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Belki ikinci golü atma zamanımızı çok kısalttı bu. Penaltı kaçabilir ama birçok pozisyon vardı. İlk yarı sonunda 1-0'dan daha iyi bir skorla soyunma odasına girmeliydik. İkinci yarıda bir anda rakibin baskısını üzerimizde hissettik. Güzel de bir gol atıp beraberliği yakaladılar. 15 dakika türbülanslı bir periyot yaşadık. Sonra tekrar oyunun hakimiyetini ele aldık. Daha çok hücum eden ve gol pozisyonu üreten takım olarak maçı tamamladık. Berabere kaldığınız maçlarda bazen 1 puan kazanmış veya 2 puan kaybetmişsinizdir. Biz bugün kesinlikle iki puanı kaybeden taraf olduk. Bunun da nedeni ikinci yarı başlangıcımız oldu. Maçın sonucuyla alakalı hayal kırıklığı yaşıyorum. Oyunun karşılığı bizim galibiyetimiz olmalıydı. Neden ikinci yarı böyle siyah beyaz bir değişim yaşadığımızı konuşup değerlendireceğiz. Biz eksiklerimizi gidereceğiz ve daha iyi olacağız. Konyaspor'u tebrik ediyorum."

- Konyaspor cephesi TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Çaykur Rizespor deplasmanının zor bir deplasman olduğunu dile getirdi. Bunun farkında olduklarını belirten Uçar, "Bugün her ne kadar bir 90 dakika oynandıysa da bizim tarafımızdan aslında iki tane maç oynandı. İlk yarısıyla ikinci yarısı siyahla beyaz gibi olan bir oyun." diye konuştu.

İlk devrenin planlarını ve stratejilerini gerçekleştiremedikleri bir yarı olduğunu anlatan Uçar, şunları kaydetti: "Bunun ana sebebi de kazandığımız topları hiçbir şekilde kullanamadık. Geçişlerde inanılmaz toplar kaybettik. Bütün enerjimizi topu kazanmak için harcadığımız bir ilk yarı oldu. Rizespor ilk yarı sonunda gerçekçi olmak gerekirse daha farklı skorla soyunma odasına girebilirdi. Burada kalecinin ortaya koyduğu performansı ve kurtardığı penaltıyı dahil edersek, 1-0'lık skorla devre arasına girmemize vesile oldu. Genel anlamda ikinci yarıya başlarken oyunu çevirebileceğimiz hissini vermeye çalıştık. Oyun ve oyuncu değişiklikleri bize pozitif cevaplar verdi. Günün sonunda Çaykur Rizespor'dan alınan bir puan değerli. Kendi adıma geldiğimden beri çıktığımız 7 maçta 1 mağlubiyetimiz var. Mağlup olmamayı ve kolay kabul etmemeyi yavaş yavaş yerleştirmeye çalışıyorum. Ortaya koymuş oldukları mücadeleden dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum."