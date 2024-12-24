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        Rize'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Rize'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 19:37 Güncelleme: 24.12.2024 - 19:37
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        Rize'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Rize'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi Bozkale mevkisinde M.G. idaresindeki 53 DY 794 plakalı otomobil ile M.Y'nin kullandığı 53 ADG 368 plakalı kamyonet çarpıştı.

        Kavşakta yaşanan kazada, sürücüler ile otomobildeki S.G. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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