Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'nda konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençliğin, Türkiye'nin en büyük gücü ve en büyük kaynağı olduğunu belirterek, "Bu bize büyük bir avantaj sağlıyor." dedi.

Bak, Rize Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı"nda, gençlerin bu tür çalışmalara katılmasını istediklerini söyledi.

Üniversitelerde, gençlik ve kültür merkezlerinde bu tür çalışmaları gençlerin katılımıyla yaptıklarını dile getiren Bak, "Gençlik bizim ülkemizin en büyük gücü ve en büyük kaynağı. Bu bize büyük bir avantaj sağlıyor. Amacımız bunu daha güçlü hale getirmek, konuşan, katılımcı, fikirlerini aktaran gençlerin söylemlerini dinlemek." diye konuştu.

Bak, Türkiye'nin dört bir yanında gençlik merkezleri olduğunu belirterek şöyle devam etti: "580'e yakın gençlik merkezimizde ve sayısı 300'ün üzerinde olan, üniversitelerde kurduğumuz genç ofislerimizde gençlerimizle bir aradayız. Gençlerin şuna çok önem vermesi lazım, bir genç olarak en önemli unsurlardan bir tanesi öz güveninizin yüksek olması. 'Ben böyle yapamam' diye bir şey yok dünyada. Bunu asla kabul etmeyeceksiniz. Ben biraz şanslıydım, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında Kasımpaşa'da büyüdüm. Çok şey öğrendim, yanında çırak olarak yetiştik. Gençler için çok şeyler yaptı, yapmaya da devam ediyor. "

Siyasette gençlerin önünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını dile getiren Bak, "Seçilme yaşı 30'du 25'e, sonra 18'e indirdi. Yani 18 yaşında hem seçme hem seçilme hakkınız var. Üniversitelerimizin sayısını artırdık. Gençlerimiz daha fazla okusun, daha fazla hayatın, teknolojinin ve gelişimin peşinde olsun." ifadesini kullandı.

Bak, gençlerin enerji dolu olduğunu belirterek, "Gençler olarak içimizdeki iyilik ateşini yakmalıyız. İnsanlarımızı sevmeliyiz. İşte biz böyle bir milletiz ve bize bunları öğretiyorlar. Öğrenmeniz lazım. Gençlerimizi buralarda konuşturuyoruz. Katılımcı olun, eleştirin ve söyleyin. Hepsi toplumun faydası için." dedi. Gençlerden daha fazla katılımcı olmalarını isteyen Bak, şunları ifade etti:

"Fikrinizi söyleyin, hepsi toplumun faydası için. Bunlar çok önemli. Dünyada daha önce savunma sanayisinde biz gerideydik. Bizim katkımız yüzde 20 oranındaydı. Neden? 'Yapamayız biz. Amerikan ordusu yardım etsin. Şundan hazır alalım. Bunu böyle yapalım.' Sonra ne oluyordu? Bir operasyon olduğu zaman işte o parça olmaz, o yazılım gelmez, uçak kalkmaz. Sen seyredersin. Şimdi oran yüzde 80'lere çıktı. Kim yaptı bunu? Türk mühendisleri yaptı, Türk sanayisi yaptı. Türk insanı, Türk devleti yaptı. Biz yaptık, yaparız. Bu gençler yapar. TUSAŞ'ta 8 bin mühendis çalışıyor. BAYKAR'da binlerce mühendis çalışıyor. Baktığınız zaman pek çok sanayi kuruluşunda binlerce mühendis çalışıyor. Bu yatırımları kim yapıyor? Bu ülkenin çocukları yapıyor, gençler yapıyor. O yüzden bizim öz güvenimizi yükseltmemiz lazım. Bu ülkenin potansiyelini ortaya çıkarmamız lazım. Biz yaparız. Bu coğrafyada güçlü kalmalıyız. Bu bölge zor bir coğrafya. Bu coğrafyada hayatta kalmak için bizim güçlü bir gençliğe ihtiyacımız var. Gençlerin fikirlerini almak için bu çalışmaları yapıyoruz."

- "Bu ülkenin gençlerinin hem siyasette hem de sivil toplumda önünü açan bir yapı var" Bak, aile içi iletişimin çok değerli olduğuna dikkati çekerek, "Milli ve manevi değerler çok önemli. Bizi cinsiyetsizleştirmeye çalışan akıllara karşı ailenin güçlü olması lazım. Güçlü yönlerimizi korumalıyız." diye konuştu.

Obezite ve bağımlıkla mücadelenin önemini vurgulayan Bak, "Çağımızın sorunlarını engellemek için gençlerimizin fikirlerine ihtiyacımız var. Hep beraber bunları yapacağız. 1 milyona yaklaşan yurt kapasitemiz var. Barınma ihtiyacını karşılayan ve üniversite sayısını artıran bu ülkede onların ihtiyacını karşılayan bir yapı var. Bakanlık olarak biz onların hizmetindeyiz. Barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu ülkenin gençlerinin hem siyasette hem de sivil toplumda önünü açan bir yapı var." değerlendirmesinde bulundu.

Bak, teknolojik gelişmelere de değinerek şunları kaydetti: "Günümüz değişiyor. Yapay zekayla konuşuyoruz. Uzay çalışmalarını başlatan bir yapı var. Teknolojik alanda konuşan bir yapı var. Bizim yazılımcı sayımız artıyor. Bunlar bizim için çok önemli, teknolojik üstünlük önemli. Gençlerimizin fikirlerini topluyoruz ve bir araya getiriyoruz. Gençlerimizin katılımcı olması lazım. Siyasette de katılımcı olun. Sivil toplum kuruluşlarında da katılımcı olun. Düşeni kaldırın, mazlumun yanında olun. Öz güveninizi koruyun ve enerjinizi gösterin. Ülkenizi, annenizi ve babanızı sevin. Anne ve babanıza hep saygılı olun. Anne ve babaya 'of' bile demeyin, ne diyorsalar yapın."

Bakan Osman Aşkın Bak, sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Ocak'ta Rize'ye geleceği bilgisini vererek tamamladı. Çalıştay kapsamında kurulan atölyeleri ziyaret eden Bak, öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi'ndeki mezarını ziyaret eden Bak, şehidin babası İbrahim Kalyoncu'ya taziyelerini iletti.