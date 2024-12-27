Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası

        Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda DEPSAŞ Enerji As, Güneysu'yu 42-35 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 19:19 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbol: HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası B Grubu'nda DEPSAŞ Enerji As, Güneysu'yu 42-35 yendi.

        Güneysu Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını da DEPSAŞ Enerji As, 21-18 önde tamamladı.

        Grubun ikinci maçında yarın Rize Belediyespor ile DEPSAŞ Enerji As, saat 17.00'de karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Çin'in yeni nesil uçakları görüntülendi
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'nda k...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'nda k...
        Bakan Bak: Gençler olarak içimizdeki iyilik ateşini yakmalıyız
        Bakan Bak: Gençler olarak içimizdeki iyilik ateşini yakmalıyız
        ADD'den Akın Birdal hakkında suç duyurusu
        ADD'den Akın Birdal hakkında suç duyurusu
        2024 çay rekoltesi 1 milyon 438 bin tonun üzerine çıktı
        2024 çay rekoltesi 1 milyon 438 bin tonun üzerine çıktı
        Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan, 2024 yaş çay sezonunu değerlendirdi:
        Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan, 2024 yaş çay sezonunu değerlendirdi:
        Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı
        Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı