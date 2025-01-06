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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Rize'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 15:52 Güncelleme: 06.01.2025 - 15:52
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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        Rize'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik kentte operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, şüphelilerin adreslerinde, üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar maddesi, 3 uyuşturucu kullanım aparatı ile 1 hassas terazi ele geçirildiği ifade edildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 5 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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