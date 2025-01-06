Rize'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Açıklamada, şüphelilerin adreslerinde, üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar maddesi, 3 uyuşturucu kullanım aparatı ile 1 hassas terazi ele geçirildiği ifade edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik kentte operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

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