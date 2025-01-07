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        GÜNCELLEME - Rize'de iki PTT çalışanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

        Rize'de iki PTT çalışanı, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 20:22 Güncelleme: 07.01.2025 - 20:22
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        GÜNCELLEME - Rize'de iki PTT çalışanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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        Rize'de iki PTT çalışanı, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

        Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo birimine gelen kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, çalışanlardan Selim Okumuş ve Ömer Bayazit'e silahla ateş ederek kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Rize Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Polisler, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, saat 17.03 sularında PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen elim bir olayda, usulsüz işlem yapılmasını talep eden bir şahıs ile görevli personel arasında yaşanan tartışma sonucu iki personelin silahla vurularak ağır yaralandığı belirtildi.

        İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yaralı personeller Selim Okumuş, Ömer Bayazit hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişlerdir. Saldırganın kimliği güvenlik güçlerince tespit edilmiş olup, kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerimizce çalışmalar sürmektedir. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatmıştır. Hayatını kaybeden personellerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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