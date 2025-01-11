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        Rize'de 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Rize'de kız öğrenci yurdunda kalan 6 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 22:43 Güncelleme: 11.01.2025 - 22:43
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        Rize'de 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Rize'de kız öğrenci yurdunda kalan 6 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Fener Mahallesi'ndeki yurtta kalan bir grup öğrenci, dışarıdan sipariş ettikleri yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.

        Üniversite öğrencilerinde mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler gelişmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.

        Rize Devlet Hastanesine sevk edilen 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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