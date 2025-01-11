Rize'de 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Rize'de kız öğrenci yurdunda kalan 6 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Rize'de kız öğrenci yurdunda kalan 6 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Fener Mahallesi'ndeki yurtta kalan bir grup öğrenci, dışarıdan sipariş ettikleri yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.
Üniversite öğrencilerinde mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler gelişmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi.
Rize Devlet Hastanesine sevk edilen 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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