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        Rize'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Rize'nin Pazar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazası anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 14:00 Güncelleme: 12.03.2025 - 14:00
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        Rize'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Rize'nin Pazar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazası anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, B.E. idaresindeki 34 AAH 93 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halindeki 53 ACA 807 plakalı minibüs, Karadeniz Sahil Yolu Kirazlık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada çarpmanın etkisiyle iki araç orta refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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