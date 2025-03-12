Rize'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, B.E. idaresindeki 34 AAH 93 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halindeki 53 ACA 807 plakalı minibüs, Karadeniz Sahil Yolu Kirazlık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

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