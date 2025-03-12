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        Çaykur Rizespor'dan "sakatlık" açıklaması

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan David Akintola, Rachid Ghezzal ve Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:40 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:40
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        Çaykur Rizespor'dan "sakatlık" açıklaması
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan David Akintola, Rachid Ghezzal ve Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

        Kulüp Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Akintola’nın Onvo Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıktığını hatırlatılarak, yapılan muayenede oyuncunun sağ omuz ekleminde zorlanma tespit edildiğini belirtti.

        Türüt, Ghezzal’ın sol dizinde ve arka adalesinde ödem ile hafif dereceli bağ sakatlığı yaşadığını, Abdülkadir Ömür’ün ise yaşadığı ağrı nedeniyle yapılan tetkiklerinde sol dizinde kemik ödemi tespit edildiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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