Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor-Sivasspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, daha iyi olmaları ve puanlar kazanmaları gerektiğini, bunun için de mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 16:41 Güncelleme: 05.04.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor-Sivasspor maçının ardından
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, daha iyi olmaları ve puanlar kazanmaları gerektiğini, bunun için de mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

        Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir maç oynadıklarını belirtti.

        Son üç haftada iki mağlubiyet yaşadıklarını ifade eden Palut, "Bir de bay geçtik. Sonuç olarak 9 puanlık periyot sıfırla kapandı bizim için. Bu arada rakipler puanlar aldı. Onun için bugün tekrar hem moral hem puan anlamında bizim için önemliydi. Oyuna baktığınız zaman yeni bir diziliş vardı. Elimdeki oyuncuların durumuna ve elimdeki seçeneklere göre bu şekilde oynamaya karar verdim. Genel manada oyuncuların performansından memnunum. Daha iyisi kesinlikle olabilirdi." dedi.

        Palut, maçta istedikleri kadar önde baskı yapamadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Dönem dönem topun arkasında kaldık. Ama daha çok pozisyona giren, maçta öne geçen ve maçı kazanmaya daha yakın olan taraf bizdik. Maalesef kalabalık olduğumuz bir anda, takım olarak defans yaptığımız bir anda golü yedik. Maça baktığımız zaman iki puan kaybeden taraf bizdik. Bir puan rakibimiz kazandı. Başımız belada. Daha iyi olmamız ve puanlar kazanmamız gerekiyor. Bunun için de mücadelemiz sürecek. Bir anda kendimizi beklemediğimiz bir yerde, ciddiyetini bildiğimiz ama beklemediğimiz bir yerde bulduk. Şimdi dediğim gibi tekrar puanlarla beraber yükselmeye çalışacağız."

        - Sivasspor cephesi

        Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise her iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyledi.

        Çalımbay, "Burada kim galip gelirse o rahatlayacaktı. Ne biz ne de Çaykur Rizespor rahatladı. Bana göre iyi bir lig maçı oldu. Bizim biraz sıkıntılarımız da vardı. Oyuncularım gerçekten iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Zor maçların başlayacağını belirten Çalımbay, "Fenerbahçe, Galatasaray ve bir sürü maçımız var. Bir puan deplasmanda, özellikle böyle bir ortamda puan ve maç kazanmak iyi bir şeydir. İyi bir şey yaptık. Önümüzdeki hafta daha iyi şekle dönüştürebiliriz. Öbür maçlara iyi hazırlanmamız gerekiyor. Takım ve rakip kim olursa olsun mutlaka bizim kendi sahamızda puan almamız gerekiyor." diye konuştu.

        Sivas'ta 7 yıl çalıştığını dile getiren Çalımbay, "Sekizinci seneye girdim. Ben Rize'yi de çok seviyorum. Ben burada çalıştım ve çok güzel günler geçirdik, güzel şeyler yaptık. İki şehrin kaynaşmasından gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Çalımbay, Süper Lig'den düşmenin acı bir şey olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        14 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Evlilik hazırlığı yapıyordu... 'Yan baktın' diye kıydılar!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Otomobil TIR'ın altına girdi! Can kayıpları var!
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        Gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek rekoru
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Merak edilen soru... Dilenciden kaç lira çıktı?
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        Trabzonspor maçında Mourinho'dan takıma neşter!
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        "Faiz oranlarını düşür, siyaset yapmayı bırak"
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Çin'den ABD'ye nadir toprak element kısıtlaması
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Çaykur Rizespor- Sivasspor: 1-1
        Çaykur Rizespor- Sivasspor: 1-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Denize 2 ton levrek dağıldığını duyanlar, sahile koştu
        Denize 2 ton levrek dağıldığını duyanlar, sahile koştu
        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Sivasspor'u ağırlayacak
        Çaykur Rizespor, yarın sahasında Sivasspor'u ağırlayacak
        Dereye düşen domuz, güçlükle karaya çıktı; o anlar kamerada
        Dereye düşen domuz, güçlükle karaya çıktı; o anlar kamerada