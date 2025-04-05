Çaykur Rizespor-Sivasspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, daha iyi olmaları ve puanlar kazanmaları gerektiğini, bunun için de mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir maç oynadıklarını belirtti.

Son üç haftada iki mağlubiyet yaşadıklarını ifade eden Palut, "Bir de bay geçtik. Sonuç olarak 9 puanlık periyot sıfırla kapandı bizim için. Bu arada rakipler puanlar aldı. Onun için bugün tekrar hem moral hem puan anlamında bizim için önemliydi. Oyuna baktığınız zaman yeni bir diziliş vardı. Elimdeki oyuncuların durumuna ve elimdeki seçeneklere göre bu şekilde oynamaya karar verdim. Genel manada oyuncuların performansından memnunum. Daha iyisi kesinlikle olabilirdi." dedi.

Palut, maçta istedikleri kadar önde baskı yapamadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dönem dönem topun arkasında kaldık. Ama daha çok pozisyona giren, maçta öne geçen ve maçı kazanmaya daha yakın olan taraf bizdik. Maalesef kalabalık olduğumuz bir anda, takım olarak defans yaptığımız bir anda golü yedik. Maça baktığımız zaman iki puan kaybeden taraf bizdik. Bir puan rakibimiz kazandı. Başımız belada. Daha iyi olmamız ve puanlar kazanmamız gerekiyor. Bunun için de mücadelemiz sürecek. Bir anda kendimizi beklemediğimiz bir yerde, ciddiyetini bildiğimiz ama beklemediğimiz bir yerde bulduk. Şimdi dediğim gibi tekrar puanlarla beraber yükselmeye çalışacağız."

- Sivasspor cephesi

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise her iki takımın da iyi mücadele ettiğini söyledi.

Çalımbay, "Burada kim galip gelirse o rahatlayacaktı. Ne biz ne de Çaykur Rizespor rahatladı. Bana göre iyi bir lig maçı oldu. Bizim biraz sıkıntılarımız da vardı. Oyuncularım gerçekten iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zor maçların başlayacağını belirten Çalımbay, "Fenerbahçe, Galatasaray ve bir sürü maçımız var. Bir puan deplasmanda, özellikle böyle bir ortamda puan ve maç kazanmak iyi bir şeydir. İyi bir şey yaptık. Önümüzdeki hafta daha iyi şekle dönüştürebiliriz. Öbür maçlara iyi hazırlanmamız gerekiyor. Takım ve rakip kim olursa olsun mutlaka bizim kendi sahamızda puan almamız gerekiyor." diye konuştu.

Sivas'ta 7 yıl çalıştığını dile getiren Çalımbay, "Sekizinci seneye girdim. Ben Rize'yi de çok seviyorum. Ben burada çalıştım ve çok güzel günler geçirdik, güzel şeyler yaptık. İki şehrin kaynaşmasından gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.