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        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı sona erdi

        Rize'nin Kaçkar Dağları'nda ocak ayında başlayan helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" sezonu tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 11:45 Güncelleme: 06.04.2025 - 11:58
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        Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı sona erdi
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        Rize'nin Kaçkar Dağları'nda ocak ayında başlayan helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" sezonu tamamlandı.

        Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan "heliski" sporu, dünyada sayılı merkezlerde yapılırken, Türkiye'de Kaçkar Dağları'nda gerçekleştiriliyor.

        Bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından 4 Ocak'ta iki helikopterle başlayan faaliyetin son haftasındaki etkinliğe, ABD ve İsviçre'nin yanı sıra yerli sporcular olmak üzere 24 kişi katıldı.

        Sona eren etkinlik için şu ana kadar yaklaşık yerli ve yabancı katılımcı 300'e yakın sporcunun akredite edildiği, 2026 yılı sezonu için işlemlerin başladığı belirtildi.

        Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

        Avrupa'nın her yerinden sporcuların ilgi gösterdiği "heliski" sporu, Kaçkar Dağları'ndaki 20'inci yılını doldurdu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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