Kaçkar Dağları'nda "heliski" heyecanı sona erdi

Rize'nin Kaçkar Dağları'nda ocak ayında başlayan helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" sezonu tamamlandı.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların, sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan "heliski" sporu, dünyada sayılı merkezlerde yapılırken, Türkiye'de Kaçkar Dağları'nda gerçekleştiriliyor.

Bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından 4 Ocak'ta iki helikopterle başlayan faaliyetin son haftasındaki etkinliğe, ABD ve İsviçre'nin yanı sıra yerli sporcular olmak üzere 24 kişi katıldı.

Sona eren etkinlik için şu ana kadar yaklaşık yerli ve yabancı katılımcı 300'e yakın sporcunun akredite edildiği, 2026 yılı sezonu için işlemlerin başladığı belirtildi.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.