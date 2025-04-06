Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftasında Spor Toto, deplasmanda Güneysu'yu 38-31 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftasında Spor Toto, deplasmanda Güneysu'yu 38-31 yendi.
Güneysu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 16-16 eşitlikle geçildi.
İkinci yarıda üstün bir oyun ortaya koyan Spor Toto, mücadeleyi 38-31 kazandı.
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