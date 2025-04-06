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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftasında Spor Toto, deplasmanda Güneysu'yu 38-31 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 15:51 Güncelleme: 06.04.2025 - 15:51
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son haftasında Spor Toto, deplasmanda Güneysu'yu 38-31 yendi.

        Güneysu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 16-16 eşitlikle geçildi.

        İkinci yarıda üstün bir oyun ortaya koyan Spor Toto, mücadeleyi 38-31 kazandı.

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