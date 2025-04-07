Rize'de, 2. Kitap Fuarı gerçekleştirilecek

Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı organizesinde 2. Kitap Fuarı düzenlenecek.

Rize Belediyesi Ali Paşa Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Vali İhsan Selim Baydaş, kitap fuarının kent kültürüne önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Geçen yıl birincisi düzenlenen fuara 120 bin ziyaretçinin geldiğini aktaran Vali Baydaş, "Güzel bir fuar olmuştu. Bu yıl da bu sayının altında kalmayacağını düşünüyorum. Kentin kültürel heyecanı haline gelecek. Dolu dolu bir etkinlik olacağını umuyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Rahmi Metin ise kitap fuarının 11 Nisan Cuma günü sahil açık otoparkında açılacağını belirtti.

Rize'de farklı zamanlarda kitap fuarları açıldığını hatırlatan Metin, "Karadeniz'de en büyük ve kültür festivaline dönüşsün istedik. Çocuklara ve gençlere kitap okuma sevgisini de aşılayan bir okuma seferliğinin de başlangıcı olsun istedik. Bu niyetle başladık." diye konuştu.