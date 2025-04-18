Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Rize'de incelemelerde bulundu

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 21:52 Güncelleme: 18.04.2025 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Rize'de incelemelerde bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

        Karaloğlu, Fındıklı Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Murat Çürük ile görüştü.

        Valilik koordinesinde, İl Özel İdaresince ilçede yapımı devam eden Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı ile Rize Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni inceleyen Karaloğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        AFAD İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen malzeme teslim törenine de katılan Karaloğlu, gönüllü ekiplerle görüşerek sohbet etti.

        AFAD Rize Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıya başkanlık eden Karaloğlu, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında kentteki sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu, sahiplendirilmesi ve doğal yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaları inceledi.

        Ziyaret ve incelemelerde Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu ve diğer ilgililer de yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Galatasaray sürprize izin vermedi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızı, sporcularımızı adeta linç ettiler
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Mehmet Öz ABD'de görevine başladı
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tofaş-Stellantis anlaşmasına onay verildi
        Tren raydan çıktı!
        Tren raydan çıktı!
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        MEB, öğretmen alımı için kontenjan dağılımını açıkladı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        Saplantılı hayranından polis kurtardı
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        5 yaşındaki çocuklarını öldürdüler! Görgü tanığı iki kardeş
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        Rubio: Ciddi değillerse yolumuza bakacağız
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Rize'de Kafkaslar'a göç eden 12 kuş türü gözlemlendi
        Rize'de Kafkaslar'a göç eden 12 kuş türü gözlemlendi
        Rize'de göçmen kuşları izleme etkinliği yapıldı
        Rize'de göçmen kuşları izleme etkinliği yapıldı
        Çaykur Rizespor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çaykur Rizespor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Rize'de "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi
        Rize'de "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi
        Zirai don çayı da etkiledi; rekoltede yüzde 3'lük düşüş beklentisi
        Zirai don çayı da etkiledi; rekoltede yüzde 3'lük düşüş beklentisi
        Muhtar, evine yol gitmeyen hasta köylüsünü sırtında taşıdı
        Muhtar, evine yol gitmeyen hasta köylüsünü sırtında taşıdı