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        Rize'de karla kaplı Kaçkar Dağları'nın eteğinde "sis denizi" oluştu

        Rize'de beyaza bürünen Kaçkar Dağları'nın eteğindeki "sis denizi" güzel görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:13 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:17
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        Rize'de karla kaplı Kaçkar Dağları'nın eteğinde "sis denizi" oluştu
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        Rize'de beyaza bürünen Kaçkar Dağları'nın eteğindeki "sis denizi" güzel görüntüler oluşturdu.

        Kentte her mevsim doğal güzellikleriyle öne çıkan yaylalar, bölgedeki soğuk ve yağışlı havanın ardından beyaza büründü.

        Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içindeki vadide oluşan sis, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

        Kaçkar Dağı eteklerine kadar yükselen sis bulutu, dronla havadan görüntülendi.

        Sis, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere güzel manzaralar sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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