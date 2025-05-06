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        Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 21:09 Güncelleme: 06.05.2025 - 21:11
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        Çaykur Rizespor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Yeşil-mavili takım, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

        Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

        Sakatlığı bulunan Papanikolaou, antrenmanda yer almadı.

        Karadeniz temsilcisi, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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        Galeri

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