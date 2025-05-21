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        Çinli akademisyenler Uluslararası Çay Günü'nde Rize'de çay topladı

        Rize'de Çay Çarşısı, Uluslararası Çay Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 21:05 Güncelleme: 21.05.2025 - 21:18
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        Çinli akademisyenler Uluslararası Çay Günü'nde Rize'de çay topladı
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        Rize'de Çay Çarşısı, Uluslararası Çay Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı.

        Etkinlik kapsamında Çin Tarım Bilimleri Akademisi Çay Araştırma Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mingzhe Yao​​​​​​​ ile beraberindeki ekip, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete Avcı ile çay bahçesine girerek çay topladı.

        Toplanan çaylar, buradaki Çay Araştırma Merkezi'nde işlenerek, misafirlere ikram edildi.

        Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uluslararası Çay Günü'nde Çin'den gelen misafirleri ağırladıklarını belirterek, "Çayla ve çayın geleceğiyle ilgili görüş alışverişi yapıyoruz. Türk çayının geleceği ile ilgili fikirlerimizi ortaya koyuyoruz. Ortak çalışıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemizle yapılmış olan bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Avcı ise Çin'den gelen ekibe teşekkür ederek, "Bu ziyaretleri kapsamında şehrimizde farklı çay plantasyonlarını beraber gezeceğiz ve çayın ortak problemleri konusunda çözüm odaklı projeler oluşturacağız." dedi.

        Prof. Dr. Mingzhe Yao​​​​​​​ da Uluslararası Çay Günü'nde, Rize'de ve Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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