Rize'de seyir halindeki otomobil yandı
Rize'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Rize'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hamit K. idaresindeki 08 ABP 779 plakalı otomobil, Engindere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumu fark edip otomobili durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekibince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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