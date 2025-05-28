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        Rize'de seyir halindeki otomobil yandı

        Rize'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:39 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:39
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        Rize'de seyir halindeki otomobil yandı
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        Rize'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hamit K. idaresindeki 08 ABP 779 plakalı otomobil, Engindere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Durumu fark edip otomobili durduran sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekibince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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