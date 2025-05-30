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        Rize'de çay hasat ederken yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı

        Rize'de çay hasadı sırasında yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:34 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:34
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        Rize'de çay hasat ederken yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı
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        Rize'de çay hasadı sırasında yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Karayemiş köyündeki çay bahçesinde hasat yapan Yusuf Ş. (49), dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Patika yoldan olay yerine ulaşan ekipler, Yusuf Ş'yi sedyeyle ambulansın beklediği yola kadar taşıdı.

        Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen yaralı, Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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