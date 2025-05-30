Rize'de çay hasat ederken yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı
Rize'de çay hasadı sırasında yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı.
Rize'de çay hasadı sırasında yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Karayemiş köyündeki çay bahçesinde hasat yapan Yusuf Ş. (49), dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Patika yoldan olay yerine ulaşan ekipler, Yusuf Ş'yi sedyeyle ambulansın beklediği yola kadar taşıdı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen yaralı, Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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