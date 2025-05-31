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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 18:17 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:17
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Akıncık, Onur Gülter

        Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer (Dk. 65 Berkay Özcan), Samet Akaydin (Dk. 46 Ayberk Karapo), Mocsi, Muhammet Taha Şahin (Dk. 61 Eray Korkmaz), Olawoyin, Mithat Pala, Akintola (Dk. 61 Emrecan Bulut), Varesanovic, Ghezzal (Dk. 15 Zeqiri), Sowe

        Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz (Dk. 81 Ersin Aydemir), Cengiz Demir, Abdulkadir Parmak (Dk. 68 Diack), Selimcan Temel (Dk. 68 Baran Sarka), Boutobba, Görkem Sağlam (Dk. 89 İsmail Zobu), Fernandes (Dk. 89 Deniz Aksoy), Okoronkwo

        Goller: Dk. 43 Akintola, Dk. 50 ve 90+3 Sowe, Dk. 72 Emrecan Bulut, Dk. 90+1 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 69 Yiğit Ali Buz, Dk. 74 Kerim Alıcı (Atakaş Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 41 Samet Akaydin, Dk. 77 Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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