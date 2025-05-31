Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Akıncık, Onur Gülter
Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer (Dk. 65 Berkay Özcan), Samet Akaydin (Dk. 46 Ayberk Karapo), Mocsi, Muhammet Taha Şahin (Dk. 61 Eray Korkmaz), Olawoyin, Mithat Pala, Akintola (Dk. 61 Emrecan Bulut), Varesanovic, Ghezzal (Dk. 15 Zeqiri), Sowe
Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Yiğit Ali Buz (Dk. 81 Ersin Aydemir), Cengiz Demir, Abdulkadir Parmak (Dk. 68 Diack), Selimcan Temel (Dk. 68 Baran Sarka), Boutobba, Görkem Sağlam (Dk. 89 İsmail Zobu), Fernandes (Dk. 89 Deniz Aksoy), Okoronkwo
Goller: Dk. 43 Akintola, Dk. 50 ve 90+3 Sowe, Dk. 72 Emrecan Bulut, Dk. 90+1 Olawoyin (Çaykur Rizespor), Dk. 69 Yiğit Ali Buz, Dk. 74 Kerim Alıcı (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Samet Akaydin, Dk. 77 Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor)
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