Rize'de heyelan meydana geldi
Rize'nin Fındıklı ilçesinde sağanağın ardından heyelan meydana geldi.
Rize'nin Fındıklı ilçesinde sağanağın ardından heyelan meydana geldi.
İlçe genelinde etkili sağanak sonrasında Yaylacılar köyünün Goloskur mevkisinde yamaçtan kopan toprak birikintisi ve kaya parçaları yola sürüklendi.
Bir süre ulaşıma kapanan yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle müdahalesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.
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