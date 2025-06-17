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        Rize'de heyelan meydana geldi

        Rize'nin Fındıklı ilçesinde sağanağın ardından heyelan meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 18:23 Güncelleme: 17.06.2025 - 18:23
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        Rize'de heyelan meydana geldi
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        Rize'nin Fındıklı ilçesinde sağanağın ardından heyelan meydana geldi.

        İlçe genelinde etkili sağanak sonrasında Yaylacılar köyünün Goloskur mevkisinde yamaçtan kopan toprak birikintisi ve kaya parçaları yola sürüklendi.

        Bir süre ulaşıma kapanan yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleriyle müdahalesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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