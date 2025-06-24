Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Didi Stadyumu'nun çimleri, örtü sistemi ile güneşten korunuyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un iç saha maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadyumu'nda çimler için güneş koruma örtü sistemi kullanılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 19:17 Güncelleme: 24.06.2025 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Didi Stadyumu'nun çimleri, örtü sistemi ile güneşten korunuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un iç saha maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadyumu'nda çimler için güneş koruma örtü sistemi kullanılmaya başlandı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, örtü sistemiyle hibrit zemin içindeki doğal çim bitkisinin aşırı sıcak ve güneşin yakıcı etkisinden korunacağı belirtildi.

        Örtü ve taşıyıcı sistemlerin, stadyuma uyumlu olarak çatının taşıyabileceği statik hesaba uygun olarak üretildiği ifade edildiği, kurulumunun yanı sıra gerek kullanım kolaylığı gerekse iş güvenliği açısından örtü sisteminin uyumlu olmasının sağlandığı aktarıldı.

        Sistem ile zeminin üzeri için 32 örtünün tasarlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Yağışlı günlerde kolaylıkla açılıp kapanabilen özelliğe sahip olan örtüler, gün içerisinde belirli saatlerde sistemin bağlı olduğu vinçler yardımıyla kumanda panelinden ayarlanarak çeşitli açılarda değiştirilebilmektedir. Otomatik sistem sayesinde örtü olan alan ve olmayan alan arasında 6 ila 10 derece olacak şekilde yüzey sıcaklıkları fark etmektedir. Aynı şekilde kök sıcaklıkları ısı farkı da özel cihazlarla denetlenmektedir. Böylelikle doğal çim gelişimi için avantaj sağlanmaktadır."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Riyad'dan Rize'ye ilk direkt uçuş gerçekleşti
        Riyad'dan Rize'ye ilk direkt uçuş gerçekleşti
        Rize'de ruhsatsız silah operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı
        Rize'de ruhsatsız silah operasyonlarında yakalanan 4 kişi tutuklandı
        Rize'de 10 okulda güçlendirme çalışması yapılacak
        Rize'de 10 okulda güçlendirme çalışması yapılacak
        RTEÜ, Yozgat'ta "Güneş enerji santrali" kuracak
        RTEÜ, Yozgat'ta "Güneş enerji santrali" kuracak
        RTEÜ, Yozgat'ta GES kuruyor
        RTEÜ, Yozgat'ta GES kuruyor
        Arkadaş ortamında tartıştılar; tabanca ile öldürdü
        Arkadaş ortamında tartıştılar; tabanca ile öldürdü