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        Rize'de 50 bin samuray arısı doğaya salındı

        Rize'de kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında son bir haftada 50 bin samuray arısı doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 18:26 Güncelleme: 27.06.2025 - 18:26
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        Rize'de 50 bin samuray arısı doğaya salındı
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        Rize'de kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında son bir haftada 50 bin samuray arısı doğaya bırakıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Rize'de 2023'ten itibaren kahverengi kokarca ile mücadelenin başarılı şekilde yürütüldüğü belirtildi.

        Kahverengi kokarca popülasyonunun yoğun olduğu Merkez, Derepazarı, İyidere, Güneysu, Çayeli, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde 100 lokasyonda son bir haftada 50 bin samuray arısı salımı gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, arıların Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünde üretildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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