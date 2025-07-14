Rize'de büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara şap aşısı yapıldı
Rize'de yaylalardaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara şap aşısı yapıldı.
Rize'de yaylalardaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara şap aşısı yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara aşılama ile dezenfeksiyon işlemi yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şap hastalığının hayvanlarda çeşitli kayıplara neden olduğu ifade edilerek, "Merkez, Çayeli, İyidere ve Kalkandere ilçe müdürlüklerine bağlı veteriner hekimler tarafından mihrak, koruma ve gözetim bölgelerinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tamamında aşılama faaliyetlerinin büyük bir özveriyle gerçekleştirildi." denildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.