Rize'de büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara şap aşısı yapıldı

Rize'de yaylalardaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara şap aşısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamada, bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara aşılama ile dezenfeksiyon işlemi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şap hastalığının hayvanlarda çeşitli kayıplara neden olduğu ifade edilerek, "Merkez, Çayeli, İyidere ve Kalkandere ilçe müdürlüklerine bağlı veteriner hekimler tarafından mihrak, koruma ve gözetim bölgelerinde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tamamında aşılama faaliyetlerinin büyük bir özveriyle gerçekleştirildi." denildi.