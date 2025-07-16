Yunus Emre Enstitüsü'nün yaz okullarına katılan yabancı öğrenciler Türkçe öğreniyor

FİKRET DELAL / EYÜP ELEVLİ - Rize ve Ordu'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından açılan yaz okullarına farklı ülkelerden katılan öğrenciler, Türkçe öğrenmelerinin yanı sıra yörenin kültürel ve doğal güzelliklerini keşfediyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) düzenlenen yaz okuluna farklı ülkelerden gelen 15 öğrenci, sabah saatlerinde başladıkları dil eğitimine öğlene kadar devam ediyor.

Öğrenciler günün geri kalan süresinde ise kenti tanıma fırsatı buluyor.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türk Dili Bölümü Öğr. Gör. Dr. Emrah Seferoğlu, AA muhabirine, yaz okulunun bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Yaz okulunda 15 öğrenciye ders verdiklerini belirten Seferoğlu, "Bu seneki ekibimiz Meksika'dan Japonya'ya, Venezuela'dan Çin'e kadar birçok coğrafyadan. Haftanın her günü bir etkinlik ve bir ders programımız var. Öğleden sonra yöresel ve kültürel gezimizi tamamlıyoruz." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün dünyanın çeşitli ülkelerinde okulları bulunduğunu ifade eden Seferoğlu, "Onlara öğrendikleri dilin kültürünü öğretmek için Türkiye'de ve üniversitelerle bir işbirliği halinde program düzenleniyor. Bu programın amacı dünyayı Türkçe altında birleştirerek bir eğitim diplomasisi haline getirmek, eğitim diplomasisi yürütmek." diye konuştu. Seferoğlu, bu sayede ülkelerle daha iyi ilişkilerin sağlanabileceğine değinerek, "Bu eğitim diplomasisiyle beraber ülkelerle olan ilişkilerinizin tohumunu ekiyorsunuz. Bu tohum daha sonra bu ülkelerle yapacağınız bütün kültürel, ticari, siyasi alışverişleriniz de işinize yarayacak. Çünkü dil birleştiren en büyük öğedir." ifadelerini kullandı. - "Türkçe öğrenmek istiyorum" Yaz okuluna Tunus'tan katılan Azza Lahmar ise Türkçe öğrenmeyi çok istediğini dile getirerek, "Tunus'ta mimarlık okudum. Burada da mimarlık üzerine yüksek lisans yapmak istiyorum. Öğrenirken zorlanıyoruz ama Türkçe öğrenmek istiyorum. Tunus'ta Arapça, Fransızca ve İngilizce kullanıyoruz." dedi.

Rize'yi çok güzel bulduğunu ifade eden Lahmar, "Yemyeşil ve deniz var. Burada yemekler çok güzel. İlk defa Laz böreği yedim." diye konuştu. Karadağ'dan katılan Iva Popovic de Karadağ'da çok fazla Türk dizisi yayınlandığına değinerek, "Ne kadar çok dil bilirsen o kadar iyi. Burada dersler çok iyi gidiyor. Herkes Türkçe biraz biliyor. Bir hafta geçti. Şimdi arkadaşlarla biraz konuşabiliyoruz." ifadelerini kullandı. - Ordu Ordu'da, Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenen yaz okuluna katılan öğrenciler hem Türkçe hem de yöreye ait kültürü tanıma fırsatı buluyor. Kente gelen 13 yabancı öğrenci, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde dil eğitimi alıyor. Aybastı ilçesindeki menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası, Gölköy ilçesindeki Ulugöl, şehrin seyir terası konumundaki Boztepe, Kahraman Sağra Fındık Müzesi, Paşaoğlu Konağı Etnografya Müzesi'ni de gezen öğrenciler, Karadeniz'in doğası eşliğinde yöre mutfağını tanıyor.

Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökçe Çağlayan, yaz okulu kapsamında 31 Temmuz'a kadar 13 öğrenci ile Ordu'da bulunacaklarını söyledi. Mısır, Ürdün, Lübnan, İran, Azerbaycan gibi ülkelerden gelen öğrencilerin kendi kültürlerini birbirlerine aktardığını belirten Çağlayan, öğleden önce derse katılan öğrencilerin, gün içinde düzenlenen gezilerle Karadeniz'in kültürünü tanıma fırsatı bulduğunu anlattı. Burada Türkiye'yi ve Türk kültürünü daha yakından tanıyan öğrencilerin Türkçe ile pratik yapma şansı elde ettiklerini vurgulayan Çağlayan, "Buradaki yegane amacımız Türkiye'yi, Türk insanlarını ve Türkçe'yi daha yakından tanımaları. Umarım güzel bir program elde edeceğiz." dedi. ODÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Mutlu da öğrencilere akademik düzeyde Türkçe eğitimi verildiğine dikkati çekti. - "Türkçe benim için çok güzel bir dil"