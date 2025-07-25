Rize'de sıcaktan bunalan çocuklar havuza çevrilen kamyon kasasında serinledi
Rize'nin Ardeşen ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, havuza çevrilen kamyon kasasında serinlemeye çalıştı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, havuza çevrilen kamyon kasasında serinlemeye çalıştı.
Tunca beldesinde yaşayan Hızır Sofuoğlu (40), 8 yaşındaki oğlu Baran'ın denize gitme isteği üzerine alternatif çözüm yolu buldu.
Evinin bahçesinde 5 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğindeki kamyon kasasını branda ile kaplayan Sofuoğlu, araç kasasını 10 tona yakın suyla doldurarak havuz haline getirdi.
Baran ve sıcaktan bunalan çevredeki çocuklar, bir metre derinliğindeki havuza girdi.
Havuzda serinleyen çocukların görüntüleri ise sosyal medyada ilgi topladı.
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