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        Rize'de sıcaktan bunalan çocuklar havuza çevrilen kamyon kasasında serinledi

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, havuza çevrilen kamyon kasasında serinlemeye çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 19:30 Güncelleme: 25.07.2025 - 19:30
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        Rize'de sıcaktan bunalan çocuklar havuza çevrilen kamyon kasasında serinledi
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        Rize'nin Ardeşen ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar, havuza çevrilen kamyon kasasında serinlemeye çalıştı.

        Tunca beldesinde yaşayan Hızır Sofuoğlu (40), 8 yaşındaki oğlu Baran'ın denize gitme isteği üzerine alternatif çözüm yolu buldu.

        Evinin bahçesinde 5 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğindeki kamyon kasasını branda ile kaplayan Sofuoğlu, araç kasasını 10 tona yakın suyla doldurarak havuz haline getirdi.

        Baran ve sıcaktan bunalan çevredeki çocuklar, bir metre derinliğindeki havuza girdi.

        Havuzda serinleyen çocukların görüntüleri ise sosyal medyada ilgi topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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