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        Rize'de panelvanın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Rize'nin Pazar ilçesinde çay toplamaya gidenleri taşıyan panelvanın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:26 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:26
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        Rize'de panelvanın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Rize'nin Pazar ilçesinde çay toplamaya gidenleri taşıyan panelvanın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Adil Kambur (47) idaresindeki 53 AAZ 312 plakalı panelvan, Yavuz köyünde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik yüksekten alt yola devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada, çay toplamaya gittikleri öğrenilen araçtaki yolculardan Fatma (54) ile Emine Kambur (57) hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü ile Mehmet Ali (14) ve İlayda Kambur (12) ise ilk müdahalenin ardından Pazar ve Rize'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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