        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 21:10 Güncelleme: 22.10.2025 - 21:10
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Ali Yılmaz, Süleyman Özay, Gökhan Barcın

        Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Zeqiri, Buljubasic, Emrecan Bulut, Sowe

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele, Duarte, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Umut Güneş, Deniz Türüç, Kemen, Da Costa, Shomurodov​​​​​​​

        Sarı kartlar: Dk. 30 Da Costa, Dk. 38 Ebosele (Başakşehir), Dk. 40 Zeqiri (Çaykur Rizespor)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

