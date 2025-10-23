Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Gazeteci-yazar Sadık Albayrak Rize'deki imza gününde okurlarıyla buluştu

        Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Rize'de düzenlenen söyleşi ve imza gününe katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 17:09 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazeteci-yazar Sadık Albayrak Rize'deki imza gününde okurlarıyla buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Rize'de düzenlenen söyleşi ve imza gününe katıldı.

        Albayrak, D&R tarafından bir alışveriş merkezinde organize edilen etkinlikte, kitaplarını okurları için imzaladı.

        Çocukluğu, gençliği, eğitimi ve yazarlık hayatına ilişkin katılımcılara bilgi veren Albayrak, öğrencilere kitap okumaları ve çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

        Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, söyleşinin ardından Albayrak'a Çaykur Rizespor forması ve çay hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı

        Benzer Haberler

        Güneysu Belediye Başkanı Özer'den CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın açıklama...
        Güneysu Belediye Başkanı Özer'den CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın açıklama...
        Mezun olduğu okulda ilk öğretmeniyle meslektaş oldu
        Mezun olduğu okulda ilk öğretmeniyle meslektaş oldu
        Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçının ardından
        Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçının ardından
        Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçının ardından
        Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: 0-0
        Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: 0-0