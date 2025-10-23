Çaykur Rizespor'da Samsunspor maçı hazırlıkları başladı

Dar alanda kısa pas ve bitiricilik üzerine kurulu turnuva ile devam eden idman, jenerasyon koşusuyla tamamlandı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman, koordinasyon ve oyun kurma becerisini geliştirmeye yönelik 5'e iki pas çalışmasıyla başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.