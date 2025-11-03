Çaykur Rizespor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Trendyol Süper Lig'inin 11. haftasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Onur Can Korkmaz, "Ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum. Haftaya yeni bir çıkış arayacağız. Bu bataklıktan takımımızı çıkaracağız. Buna inancım tam." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çıkış yapabilecekleri bir maç oynadıklarını söyledi.

Maçta puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini dile getiren Korkmaz, şöyle devam etti:

"Özellikle ilk yarıda bulduğumuz fırsatlar vardı. Bu tarz maçlarda bulduğunuz fırsatları atmanız gerekiyor, bunları kullanamadık. 82. dakikada duran toptan bir gol yedik. En azından ikinci yarı berabere oyunu bitirebilirdik. Bu fırsatı da kullanamadık. Ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum. Haftaya yeni bir çıkış arayacağız. Bu bataklıktan takımımızı çıkaracağız. Buna inancım tam."

Korkmaz, maçta duran topta savunma hatası yaptıklarına değinerek, "O anı doğru oynamak gerekiyor. Girdiğiniz pozisyonları bu tarz maçlarda atacaksınız. Rakibin çok net pozisyonları yoktu. Duran topta fırsatınız oluyor iyi bir savunma yapmak için. Bu tarz anları iyi oynamanız gerekiyor. Çalışmaktan başka çaremiz yok. Çalışacağız, çıkacağız buradan. Benim bir tereddüdüm yok. Bunun için herkes yüzde yüzünü verecek. Ben vereceğim, oyuncularım verecek. Buradan Karagümrük'ü kurtaracağız." ifadelerini kullandı.