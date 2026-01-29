Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri Haberleri

        MHP Rize İl Başkanı Alkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İhsan Alkan, gündeme ilişkin konuları görüşmek için basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 13:12 Güncelleme: 29.01.2026 - 13:12
        MHP Rize İl Başkanı Alkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İhsan Alkan, gündeme ilişkin konuları görüşmek için basın mensuplarıyla buluştu.


        Alkan, bir restoranda düzenlenen toplantıda, şehrin güncel konuları ve ülke gündemiyle ilgili konuları istişare etmek için zaman zaman basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı bir süre önce ziyaret ettiklerini anımsatan Alkan, "Ben bütün ÇAYKUR personelinin 10 ay 29 gün çalışmasını istiyorum. Bir anda olmayacaksa her yıl kurumdan emeklilerimiz var. Bunların yerine en eski çalışanlardan başlayarak önce teknikçiler devam etsin, sonra paketleme personeli devam etsin bu norm kadroyu dolduralım bu şekilde taleplerimizi ilettik." dedi.

        Terörsüz Türkiye sürecine değinen Alkan, "Bu devletin ortağıyız, bu milletin ortağıyız. Bu memleketin birliğine ve beraberliğine dair Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün de, bugün de, yarın da bu milletin teminatıdır. Doğru bir şeyler yapıyor. Doğru bir şeyler yaptığına biz inanıyoruz. Milletimize anlatıyoruz, milletimiz de inanıyor." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

