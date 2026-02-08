Habertürk
        Rize'de heyelan nedeniyle kapanan köy yolunda temizlik çalışması yapıldı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 21:37 Güncelleme: 08.02.2026 - 21:37
        İlçeye bağlı Kaptanpaşa köyü yolunun dün akşamki heyelan nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapanmasının ardından sabah saatlerinde karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekipler, güzergahtaki toprak ve kaya parçalarını temizledi. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçalarının düşmeye devam etmesi ve güvenlik gerekçesiyle yol ulaşıma açılmadı.

        Köye ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanıyor.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

