Rize Milletvekili Avcı'dan TÜMSİAD Rize Şubesi'ne ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Rize Milletvekili Muhammed Avcı, TÜMSİAD Rize Şubesi'ni ziyaret ederek yapımı devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Rize Merkez İlçe Başkanı Fatih Köse ve beraberindeki yöneticileri ile TÜMSİAD Rize Şubesi'ni ziyaret eden Milletvekili Muhammed Avcı’yı TÜMSİAD Rize Şube Başkanı Abdülbaki Fil ve dernek üyeleri karşıladı.

Avcı, TÜMSİAD üyelerine Rize’de gerçekleşecek olan Kentsel Dönüşüm Projesi, son günlerde sıkça gündeme gelen Lojistik Merkez Projesi, Rize’yi yaşam alanının genişlemesiyle rahat bir nefes aldıracak olan Salarha Tüneli, Andon tüneli ve inşaatı devam eden RizeArtvin Havalimanı projeleri hakkında bilgi verdi.

RİZE 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:57

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