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Çaykur Rizespor'da Beşiktaş maçı hazırlığı

DHA

Çaykur Rizespor, evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil-mavililerin orta saha oyuncusu Abdullah Durak, zorlu karşılaşmadan galip gelmeyi hedeflediklerini belirterek, "Doğru oynayan bir takımız. Sivas´tan puan kaybettiğimiz için üzgünüz, Beşiktaş maçında hatamızı telafi edeceğiz´´ dedi.
Süper Lig´in 19´uncu haftasında evinde Beşiktaş´ı konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başladı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan orta saha oyuncusu Abdullah Durak, Sivas´tan son anda 3 puanı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, "Sivasspor maçında iyi oynadık. Son 20 dakika bizim yorulmamız ve rakibin yüklenmesiyle son dakika basit bir gol yedik. Maçtan önce 1 puan iyiydi ama maçtan sonra puan kaybettiğimiz için mutlu değilim. Bunu telafisini Beşiktaş maçında yapacağız" dedi.
"BİZ DOĞRU OYNAYAN BİR TAKIMIZ"
Beşiktaş´taki hoca değişikliğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Durak, "Bu durum bizim için avantaj da olabilir dezavantaj da, bunu avantaja çevirmek bizim elimizde. Her şey bizim mücadelemiz ve ortaya koyacağımız oyunla alakalı, biz doğru oynayan bir takımız. Kendi oyunumuzu oynayıp sahadan galip geleceğiz" diye konuştu.
Yeşil mavili ekibin antrenmanı, ısınma hareketleri, ardından kısa pas ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdmandan detay
-Futbolculardan detay
-Abdullah Durak'ın açıklamaları

RİZE

28 Ocak 2020 Salı

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