Çaykur Rizespor - Eskişehirspor: 3-0

'Sizce kim bu bebek?'

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Doğancan İLEK/RİZE, (DHA)STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık - Onur (Dk.46 Murat), Talbi (Dk.57 Emir Han), Selim, Alberk, Jovancic, Yasin (Dk.77 Donsah), Tunay (Dk.77 Michalak), Mithat, Samudio, Kemal

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem Sezgin, Furgan (Dk.46 Bedirhan), Onur (Dk.84 Doğukan), Alimi, Tolga (Dk.46 Buğra), Erdal, Bilal, Furkan, Mevlüt (Dk.13 Kaan), Sholaja (Dk.77 Talha)

GOLLER: Dk.5 Kemal, Dk.12 Samudio, Dk.15 Tunay (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Kaan, Tolga (Eskişehirspor)Ziraat Türkiye Kupası 5´inci Tur eleme karşılaşmasında Çaykur Rizespor sahasında ağırladığı Eskişehirspor´u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı.

5´inci dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Samudio´nun pasında Kemal bekletmeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

13´üncü dakikada sağ kanattan Onur Bulut´un ortasında topla buluşan Samudio´nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

15´inci dakikada Yasin´in vuruşunda Kayserispor defasından seken top Tunay´ın önünde kaldı, onun ceza sahasının dışından yaptığı vuruşla fark açıldı: 3-0.

Karşılaşma 3-0 Çaykur Rizespor´un üstünlüğüyle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Doğancan İLEK

2020-12-15 17:49:09



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