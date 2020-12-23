Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Yargıtay Üyesi Burhan Karaloğlu'nun annesi toprağa verildi

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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Yargıtay Üyesi Burhan Karaloğlu’nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden anneleri Hava Karaloğlu son yoluculuğuna uğurlandı.



Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun annesi Havva Karaloğlu'nun cenazesi, Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Kaptanpaşa köyünde toprağa verildi. Törene Vali Münir Karaloğlu ile Yargıtay Üyesi Burhan Karaloğlu, diğer çocukları ve yakınlarının yanı sıra Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağ katıldı. Anne Havva Karaloğlu, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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