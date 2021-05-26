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Çaykur Rizespor kadrosu değer kaybetti

DHA

Çaykur Rizespor kadrosu değer kaybetti


Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un kadrosu, yapılan piyasa değeri güncellemeleri sonrasında 8 milyon 784 bin liralık değer kaybı yaşadı. Yeşil-mavililerde 10 oyuncunun değeri düşerken, sadece 2 ismin piyasa değerinde yükseliş kaydedildi, 6 oyuncu değerini korudu.
Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt´ta 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan son güncellemeye göre; Çaykur Rizespor´da haziran ayı itibariyle sözleşmeleri sona erecek isimlerin dışında sadece iki oyuncunun piyasa değerinde artış yaşandı. 10 futbolcunun değer kaybettiği yeşil-mavililerde 6 ismin piyasa değerinde ise değişiklik olmadı.
10 OYUNCU DEĞER KAYBETTİ
Çaykur Rizespor´da 10 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 1 milyon 100 bin Euro´luk düşüş yaşandı. Yeşil-mavililerde Emir Dilaver´in piyasa değeri 1 milyon 500 bin Euro´dan 1 milyon 200 bin Euro´ya, Dimitrios Chatziisaias´ın 200 bin Euro´dan 100 bin Euro´ya, Dario Melnjak´ın 2 milyon 100 bin Euro´dan 2 milyon Euro´ya, Zafer Görgen´in 200 bin Euro´dan 175 bin Euro´ya, Alberk Koç´un 200 bin Euro´dan 175 bin Euro´ya, Fabricio Baiano´nun 650 bin Euro´dan 600 bin Euro´ya, Aminu Umar´ın 675 bin Euro´dan 475 bin Euro´ya, Emir Dede´nin 300 bin Euro´dan 225 bin Euro´ya, Loic Remy´nin 875 bin Euro´dan 750 bin Euro´ya, Alexander Söderlund´ın ise değeri 500 bin Euro´dan 400 bin Euro´ya geriledi.
SADECE 2 İSİM DEĞERİNİ YÜKSELTTİ, EN DEĞERLİSİ İSE GÖKHAN OLDU
Rizespor´da, takımın en değerli sporcusu 3 milyon Euro´luk değerini koruyan kaleci Gökhan Akkan oldu. Yeşil-mavililerde değerini artıran sadece iki oyuncu var. Kaleci Tarık Çetin değerini 300 bin Euro´dan 500 bin Euro´ya, Selim Ay ise 150 bin Euro´dan 200 bin Euro´ya yükseltti.
6 FUTBOLCU DEĞERİNİ KORUDU
Yeşil-mavili takımda 6 oyuncunun değerlerinde değişiklik yaşanmadı. Kaleci Gökhan Akkan 3 milyon Euro, Erik Sabo 1 milyon 500 bin Euro, Damjan Djokovic 1 milyon 100 bin Euro, Fernando Boldrin 1 milyon Euro, Yasin Pehlivan 175 bin Euro, Mithat Pala da 150 bin Euro´luk değerini korudu.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-05-26 12:58:00

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